A tizenegyedik osztályos Asbóth Alexa például az erdőt is többször megjárta: a gyűjtött ágakat egyforma, apró darabokra vágta, majd dróttal összefűzve kialakította belőle az alapot, amelybe többek között jácintot ültetett. Elárulta azt is: az idén szakosodott a virágkötészetre, de már most úgy érzi, a jövőben is ezzel szeretne foglalkozni.

Dr. Hende Csaba parlamenti alelnök, a térség országgyűlési képviselője visszatérő vendége az eredményhirdetéseknek. Úgy fogalmazott: - ez egy olyan mesterség, amely a művészet határait feszegeti. Sokadjára vagyok itt, de ismét fantáziadús alkotásokat láthatunk. Valódi élményt nyújt végig sétálni a virágköltemények között.

Hodvogner Csaba intézményigazgató úgy tájékoztatott: Hat magyarországi és egy szlovákai iskolából érkeztek csapatok. A virágkötők versenyét 34. alkalommal rendezték meg: öt csapatban összesen 15 versenyző mérte össze tudását - ezúttal a fehér, a sárga és a matt színek domináltak a versenymunkákban. A Savaria parcum történetében most jelentkeztek a legtöbben, 14 csapatban összesen 28-an. A parképítőknek egy háromszor három méteres terület állt rendelkezésükre, hogy megvalósítsák az előzőleg elkészített tervüket. A folyamatos eső miatt nehezített körülmények között dolgoztak: bizonyos anyagoknak nem tesz jót a nedvesség, és a térkő besöprését is akadályozta a csapadék.

Mindkét verseny egyben előválogatója is volt a nemzetközi Skills versenyeknek. Az elmúlt nyolc évben egyébként nyolcszor képviselték Hermanos diákok Magyarországot Európa- illetve világbajnokságon. Többször sikeres eredménnyel tértek haza, a tavalyi világbajnokságon például a dobogó harmadik fokára állhattak fel a vasiak.

Eredmények:

X. Savaria Parcum

I. helyezett csapat: Bartl Balázs Ernő és Kampel Ádám, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

II. helyezett csapat: Marton Zoltán Olivér és Schnitzer Tamás István, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium – Szombathely

III. helyezett csapat: Bán Dominik és Forró Eszter, Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola - Budapest

Legeredményesebb iskola: Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

XXXIV. Savaria Floriadae

Vessző koszorú- növényösszeültetéssel kategóriában:

I. helyezett: Asbóth Alexa, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

II. helyezett: Horváth Bálint, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

III. helyezett: Antal Anna, Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola - Budapest

Tavaszi csokor kategóriában:

I. helyezett: Flóris Jázmin, Közép-magyarországi ASzC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola - Budapest

II. helyezett: Sutus Henrietta, Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola - Kecskemét

III. helyezett: Asbóth Alexa, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

Tűzött térdísz kategóriában:

I. helyezett: Asbóth Alexa, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

II. helyezett: Horváth Bálint, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

III. helyezett: Sutus Henrietta, Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola - Kecskemét

Egyéni összetett kategóriában:

I. helyezett: Asbóth Alexa, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

II. helyezett: Horváth Bálint, Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely

III. helyezett: Sutus Henrietta, Déli ASzC Kocsis Pál Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Technikum és Szakképző Iskola - Kecskemét

Legeredményesebb iskola: Kisalföldi ASZC Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium - Szombathely