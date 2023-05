A fizika, kémia kapcsolódik a gasztronómiához is – ezért is akart kísérletezni. A tanárnő, amikor csak lehet, élménypedagógiai módszereket alkalmaz a tanításban – kedden is így készült. Eszközöket készített elő a laborban, és Lackóval négy állomáson keresztül ismertetett meg törvényszerűségeket. Egy régi levélmérleghez ültek oda először: pingponglabdákat és kisebb részecskéket is szórtak rá, úgy szemléltették a nyomást modellkísérlettel. Egy másik eszköz segítségével tanult a Brown-mozgásról: a gázokban és folyadékokban lebegő részecskék szüntelenül zajló, véletlenszerű mozgásáról. A következő asztalnál a csúszási súrlódási erőt mérték rugós erőmérővel.

Majd egy látványos kísérletben Arkhimédész törvényét értette meg a kisfiúval a pedagógus: azt, hogy minden folyadékba vagy gázba merülő testre felhajtóerő hat, amelynek nagysága egyenlő a test által kiszorított folyadék vagy gáz súlyával. A hidrosztatikai nyomás is előkerült a természettudományos laborban: nanométerrel dolgoztak, egy gumihártyával ellátott tölcsérrel, ami folyadékot tartalmazó U alakú csővel volt összekötve. A mágneses játékok jutottak a végére: azok után még a falra akasztott Mengyelejev-féle periódusos rendszer tanulmányozására is jutott idő. Lackó végig tágra nyílt szemmel figyelt, sokat kérdezett, lenyűgözték a látottak, hallottak. Még a továbbtanulási tervei is szóba kerültek: a Kanizsai Dorottya Gimnáziumba készül. Ezek után nem csodálkozunk.