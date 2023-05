A dalszerző például az Öreg cowboy dalában foglalta össze, hogyan is érzi magát éppen. Mint mondta, helyzetjelentés következik a mentális és fizikai állapotomról. Aztán felcsendült, hogy „nem iszom viszkit mert sok a savam, a pohárban víz van, meg a fogam.” Nagy sikert aratott az eredetileg Zorán-Kern szerzemény a Hé ’67, amely eredetileg Hé ’68 címmel az 1968-as prágai tavaszt énekelte volna meg, de 68-as címmel akkoriban nem engedték kiadni. Kern András aztán heves nosztalgiázásba kezdett, a Vígszínház színészeivel megélt kalandokat idézte fel.

- Magam is régi vagyok, ahogy a történetek is – mondta a színművész. 1965-ben a Vígszínházban még tinédzserként Latinovits Zoltánnal, Darvas Ivánnal, Molnár Tiborral és Szakács Miklóssal próbált egy darabot, amely 1944-ben a Vichy Köztársaságban játszódott. Két színész elfelejtve a szöveget, mindig ugyanazt a 8 mondatot mantrázta, mivel a súgó nem volt a helyén. Kern András nevetve idézte fel, hogy Latinovits Zoltán a feszült helyzetben, előadás közben egy 40-es évekbeli börtöncellában egyszerűen elkiáltotta magát: „Pista, hol a túróban van a súgó!” De ezzel együtt egy ferde színpad körüli história is előkerült, melyben Darvas Ivánnak kellett volna egy kerti tóban fürödnie.

Amellett, hogy Darvas Iván nem akart esténként a hideg vízben úszkálni, a rendező kifogásolta, hogy bár minden ferde, a tó miért nem az. Technikusok tucatjai dolgoztak az ügyön, mígnem kiderült, hogy a vízszintes szónak mélyebb jelentése is van. Az est felénél a színpadra lépett Hernádi Judit is, aki Kern Andrással közös élményeiről beszélt. A művésznő kettejük kapcsolatáról elmondta, hogy a barátságuk nagyon erős, színpadon az utóbbi 27 évben mégsem szerepeltek együtt. Hernádi Judit szerint ez rengeteg idő, ha levonja a saját életévei számából, akkor neki már alig marad. A dalok között persze szerepeltek a nagy klasszikusok, mint a Sohase mondd és a Megőrjít a szemed című szerzemény is.