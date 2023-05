– Gyökereket és múltat jelent, és egy pillanatnyi megállást: visszaemlékezést múltra és előretekintést a jövőre. Nekünk, keresztyén embereknek ilyenkor a hálaadás, az örvendezés és a bizakodás van a szívünkben. Jubileumunk évében azt gondoltuk – figyelembe véve a világ eseményeit –, hogy inkább az elcsendesedéssel és az egymásra figyeléssel ünneplünk – vallja Gergyéné Bognár Mária óvodavezető. Ennek jegyében a gyülekezettel, szülői közösséggel, a közvetlen fenntartókkal hálaadó istentiszteletet szerveztek a közelmúltban. A Koptik Odó utcai intézmény 2010 óta három vegyes csoporttal működik. Gergyéné Bognár Mária legfontosabb küldetésének azt tartja, hogy ebben a folyamatosan változó, rohanó világban megőrizze és továbbadja a hagyományos és keresztyéni értékeket.

Pedagógiai szemléletüket az emberi értékek, a humanizmus, a demokrácia, a gyermekek megbecsülése, a békére való törekvés hatja át. Büszke arra is: az egykori óvodások anyukaként térnek vissza hozzájuk, sőt: van, aki mára már munkatársuk is lett. Továbbá arra, hogy elhivatott alkalmazotti közösséggel és pedagógiai, szakmai munkájukban partner, együttműködő családokkal dolgozhatnak a város szívében levő intézményben. Plusztöltetet ad a jubileumnak, hogy tavasszal megújult az óvodaudvar: a kicsik örömmel vették birtokba a fészekhintát, libikókát, mászóvárat. Beüzemelték már a napvitorlákat is. Néhány év múlva természetes árnyékolója is lesz az óvodának, hiszen facsemetéket is ültettek az udvarra, amelynek egy részét gyepszőnyeggel borították.