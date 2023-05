Köztudott, hogy a holland mester, Vincent van Gogh rajongott a természetért, sokszor elevenedett meg vásznain virágzó gesztenye- és mandulaág, írisz és napraforgó. Szerette a pipacsot is, de ki ne szeretné: nincs is szebb látvány az élénkpirosba borult tavaszi mezőnél. Nekem nem volt szerencsém vele: gyerekként – ha szedtem – csalódott voltam: hamar lehullottak könnyű szirmai, megtört virága, meg szinte azonnal feketévé vált. Vincent van Gogh – ha élne – most bizonyára végtelenbe nyúló pipacsmezőket festene. Nem vázába tett, tartásától megfosztott szálvirágot, hanem egész táblákat – tele pippanccsal, czúczikkal, kutyamákkal, pitypalatyvirággal, hívjuk bárhogyan is a pipacsot, a mi lángvörös életető erőnket.