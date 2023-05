A rendezvényen Bakler-Szigeti Ibolya a váti Madárbarát Kör alapítója köszöntőbeszéde után bemutatta a kör elmúlt, igen mozgalmas évének tevékenységeit. Ezt követően két erdész, a Fák bűvöletében címmel tartott a gyermekek számára interaktív előadást, amelyben a kicsik megismerhették az erdészek munkáját, valamint sok-sok különféle fáról és erdei élőlényekről hallhattak érdekességeket.

Később Somogyi Csaba terepmadarász tartott előadást a vonuló madarakról, hisz május 13-a a vonuló madarak világnapja. A madarász emellett különböző madárbarát eszközöket is bemutatott, sőt, különleges madárfészkeket és madártollakat is vitt az érdeklődőknek.

A rendezvényt igazán színessé tették a Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda és a váti általános iskola gyermekeinek rajzpályázati művei – a kiállításon díjazták is a legszebb pályamunkákat. A közterületen elhelyezett madáretetők feltöltéséért is járt jutalom, két darab odút kaptak a gyermekek ajándékba. A váti quilling-szakkör is nagy szeretettel készült az eseményre, velük madarakat és fákat lehetett közösen barkácsolni.

A szervezők kis madárkiállítással is készültek: a közönség pintyeket és galambokat tekinthetett meg. A Rózsa-Vát Egyesület tagjai pedig szörppel és finom süteményekkel kedveskedtek a rendezvényre látogatóknak.

A jeles ünnep alkalmából a váti játszótérre kikerült a Madárbarát kert tábla is, hisz már a kihelyezett madárbarát eszközök számával kiérdemelték ezt a címet.