Körhinta vagy sergő, ugyanazt jelenti, enélkül hiányérzetünk lenne május elsején, merthogy a majálishoz a sör és a virsli mellett ez is szorosan hozzátartozik. A körmendi Várkertben az idén - néhány év kihagyás után - ismét volt majális, ahonnan természetesen nem hiányzott a ringlispíl sem. Mellette voltak klasszikusok: célba dobással és halászattal is lehetett próbálkozni különféle nyereményekért, de volt ugrálóvár és több búcsús sátor is.

Fotó: Szendi Péter

A Várkertben megtartott majálisnak nagy hagyománya van, 1958-ban rendezték meg az elsőt a szovjet hadsereg 1957-es kivonulása után.