Legismertebb és legfontosabb segédeszközük a fehér bot – a kezük meghosszabbításaként használják. Ha valakin érzékszervi fogyatékos nemzetközi jelzéssel ellátott kitűzőt látnak, bátran menjenek oda hozzá, és ajánlják fel a segítségüket, szebbé tehetik ezzel a napjukat – erről is beszélt a gyerekeknek a focipályán Bősze György egyesületi elnök. Kutyái, Aldó, Mambó és Potter segítségével azt is megtapasztalhatták a bátor jelentkezők, hogy milyen a közlekedés egy vakvezető kutyával. Az udvarin kívül további kilenc állomáson végighaladva képet kaptak a gyerekek arról, milyen lehet fogyatékossággal élni. Vakon kellett cipőt fűzniük, tapintva, szagolva meghatározni a zöldségek, gyümölcsök fajtáit, Nagy Lászlóné Marika nénivel gyakorolhatták a Braille-írást, kipróbálták a látássérültek által használt speciális eszközöket és csörgőlabda-bemutatón is részt vettek.