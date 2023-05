A kormánybiztos köszöntőjében kitért arra is: a Magyar falu program legfontosabb célja az volt, hogy a falvak lélekszáma újra növekedésnek induljon, az elmúlt három évben pedig a hazai kistelepülések több mint felében megtörtént a várt "trendforduló": egyre több a beköltöző fiatal család, és több gyermek születik. Elhangzott: 14-ről 44-re emelkedett a gyermekek száma Horvátzsidányban is néhány esztendő alatt, így szeptembertől már két csoportot indítanak az óvodában. Néhány éven belül pedig a szűkössé váló iskola kérdését is meg kell oldani.

A Tömördi és Posta utca felújítására és a közterület fenntartásához szükséges eszközök beszerzésére szintén érkezett támogatás a Magyar falu programban – ezek átadóját is most ünnepelték Horvátzsidányban.