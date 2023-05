Négyszázötven fiatal vett részt a Szombathelyi Egyházmegyéből a Forráspont fesztiválon, aminek keretében Ferenc pápát fogadták múlt szombaton. - Ami itt történt, azt nem fedi le a magyar szóhasználat, egy rendkívüli esemény volt - nyilatkozta Tömő János, a Szombathelyi Egyházmegye ifjúságpasztorációs munkatársa a Papp László Budapest Sportarénában átélt élményei alapján. Hozzátette: az, hogy 11 ezer fiatal ott volt magától, és az a lelkesedés, ami jelen volt bennük, sok felnőttet meglepett. Tömő János szerint ezek alapján nem elvitatható, hogy van a fiataloknak egy jelentős része, akik fogékonyak a keresztény hitre, fogékonyak a közös imádságra és az ilyen alkalmakra.

Őket is megszólítják a május 19-20-ai Lélek fesztiválon, amit másodízben rendeznek meg Szombathelyen. Salzburgban több mint két évtizede szerveznek a pünkösdhöz kapcsolódóan egyházi programsort, ez ihlette a Szombathelyi Egyházmegye rendezvényét is. Podcast-beszélgetésünk során szó esett arról is: a Székesegyházban és a Haladás Sportkomplexumban tartják a programokat.

A gencsapáti származású dr. Gájer László, a Pázmány Péter Tudományegyetem Hittudományi Karának tanszékvezető professzora pénteken misézik, szombaton pedig előadást tart - tudtuk meg Tömő Jánostól. A szombati szentmisét dr. Székely János megyés püspök mutatja be. Meghívták Pulai Esztert, aki keresztény könnyűzenére tart aerobik edzést, ami imádsággal ér véget. Csiszér László is koncertezik, de a szombathelyi Melega Juli is hallható lesz. After partyra is várják a fiatalokat: Benedek Ruben keresztény könnyűzenéket remixel majd lemezlovasként.

A pápalátogatás élményeiről és a Lélek Fesztiválról többet megtudhat, ha meghallgatja podcastműsorunkat.