1963. szeptember 4. volt az első tanévnyitó ünnepély az iskolában, a mai Gyöngyös szabadidő park helyén lévő városi strand területén. Évről évre fejlődött, bővült az intézmény a tantermek számában, programokban, felszereltségben és eredményekben, idézte felKovácsné Szabó Éva igazgató. Köszöntőjében kitért arra, hogy az iskola aktív résztvevője a városi, tankerületi programoknak, rendezvényeknek. Saját szervezésű versenyeik túlmutatnak az iskola, sőt a város falain is: karácsonyi versmondó verseny és rajzpályázat, városi és városkörnyéki matematikaverseny, Bersek-kupa asztalitenisz versenyek, projektnapok. Örökös ökoiskola, madárbarát és állatbarát iskola a Bersek. Specialitásuk a nyelvoktatás. A BE-JÓ Táncegyüttes neve összeforrt az iskolával. Szólt arról is, hogy hosszú évtizedeken át aktív, tartalmas kapcsolatot ápoltak a mödlingi Jacob Thoma Mittelschuleval, amit most szeretnének a város segítségével feléleszteni. Megemlítette a volt igazgatókat, megköszönte a nyugdíjas pedagógusok munkáját. Emléket is készítettek nekik, mézeskalácsból egy 60-as számot.

– A szakmánk a hivatásunk: kezünk alatt, szemünk láttára cseperedik egy új nemzedék, akiknek a tudás mellett emberi értékeket is szeretnénk adni. Az iskola a miénk, tőlünk is függ, hogy a nehézségek ellenére megpróbáljuk-e olyanná tenni, ahol tanár és diák jól érezheti magát, ahol emberi értékeket, alkalmazható tudást, megbecsülést, munkájáért elismerést kap – mondta. Pedagógiai hitvallásukat is megemlítette: „Veled és érted, jót és jól!” – e szerint tanítanak, nevelnek. A gyerekeknek egy ókori idézeten keresztül üzent: „A tanító csak az ajtót nyitja ki, belépnetek nektek kell!”

Együtt ünnepelt az iskola közösségével Básthy Béla polgármester, Terplán Zoltán alpolgármester, Huber László, Kőszeg korábbi polgármestere, Rozmán László, a Sárvári Tankerületi Központ igazgatója, Déri Szidónia, a Sárvári Tankerületi Központ Kőszegi irodájának vezetője, Preiner- Pesti Krisztina, az iskola szülői munkaközösségének elnöke, az intézmények, szervezetek képviselő, a tantestület, diákok és szülők.