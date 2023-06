A harmadik fordulóban pedig egyszerű, otthon is megtalálható dolgokból kellett összeeszkábálniuk egy hangszert, amit aztán meg is kellett szólaltatni. A verseny lezárult. A győztes csapat a Jáki Nagy Márton Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola 6. osztályos Jáki Garabonciások csapata lett: Arthoffer Dániel, Udvardi Bence Csaba és Rózsa Erik Nimród. Felkészítő tanáraik: Flóra Károlyné és Hende István. A győztes csapat tagjai az ajándékcsomag mellett, szereplési lehetőséget kaptak a Derítsük ki! egyik őszi epizódjában, illetve az egész osztálynak egy ingyenes belépést nyertek az MTVA Látogatóközpontjába. A hivatalos eredményhirdetésre június 5-én, az M2 csatorna Hetedhét kaland című műsorában kerül sor. A szerkesztők igyekeznek a legizgalmasabb pillanatokat bemutatni a beküldött pályaművekből. A nyertes videók pedig a Derítsük ki! Médiaklikk oldalára is felkerülnek. A győztes jáki csapat videói: A zuhanó tojás; A pingpong-katapult; Jáki szimfonikusok.



Az M2 csatornán megtörtént a hivatalos eredményhirdetés is, a következő linken található >>