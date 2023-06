Egyre népszerűbb a jóga, sokan szeretnének kiszakadni a zaklatott világból, a sok negatívumból és megnyugvást és lecsendesedést keresik. A jóga is holisztikus szemléleten alapul, a test a szellem és a lélek együttes kezelése. Sopár-Kosztolánczi Éva a régi kínai és indiai orvoslást is jól ismeri, hiszen természetgyógyász végzettségének is hasznát veszi a jógához. Alternatív mozgásterapeutaként a megelőzést tartja szem előtt.

Civilizációs betegségek kezelésére, a mentális tartás fejlesztésére helyezi a hangsúlyt, tai-chi és jóga oktatásával. A jógázók leginkább az ülőmunka okozta fájdalmak és tartásproblémák miatt kezdik el tréningeket. A felnőttek mellett a gyerekek is egyre nyitottabbak a jógára, ez a módszer ugyanis kiválóan alkalmazható az impulzív gyerekek lecsillapítására, javítja a koncentrációképességet is.