Egész évben meg tudta őrizni fizetőképességét a Vas Megyei Temetkezési Kft. – derült ki a cég legfrissebb beszámolójából. A társaság nettó árbevétele megközelítette a 440 millió forintot ( 439 millió 962 ezer forinttal), amely a 2021-es évhez képest növekedést mutatott. Temetésszolgáltatásból 314 millió 533 ezer forint bevételt könyvelhettek el, míg az egyéb temetkezési bevételből (műkőüzem, sírkő, stb.) 125 millió 429 ezer forintot realizált a kft. "A társaság árbevételének jelentős hányada a szombathelyi telephelyen képződik" - olvasható Jancsóné Sárdi Katalin ügyvezető beszámolójában. Megtudtuk azt is, egyéb bevételekből 8 millió 481 ezer forint, pénzügyi műveletekből – főként kamatbevételekből – 2 millió 518 ezer forint folyt be a cég kasszájába.

Többet is költöttek

A társaság 2022. évi összes ráfordítása 447 millió 840 ezer forintra rúgott: abból anyagjellegű ráfordításként 182 millió 917 ezer forintot, személyi jellegű ráfordításként 243 millió 581 ezer forintot, az értékcsökkenési leírásként 13 millió 535 ezer forintot, egyéb ráfordításként 7 millió 807 ezer forintot könyveltek el.

Önkormányzati támogatás nélkül érték el az eredményt

Adózás után a Vas Megyei Temetkezési Kft. 7 millió 136 ezer forint eredményt realizált a 2022-es pénzügyi év lezárása után. Bár az előző esztendőhöz képest ez visszaesést jelentett – akkor 23 millió 198 ezer forint volt az adózás utáni eredmény –, a költségek ezzel párhuzamosan növekedést mutattak: a kft-nek mintegy 25 millió forinttal több kiadása keletkezett tavaly, mint tavalyelőtt. Ebben a megemelkedett energia- és bérköltségek egyaránt szerepet játszhattak. A beszámolóból is látszik: a szombathelyi önkormányzattól 2022-ben nem kapott működési célú támogatást a társaság. Miközben korábban volt olyan év, amikor az meghaladta a 66 millió forintot is. Elmondható az is, hogy a cég egy alkalmazottal többet foglalkoztatott 2022-ben, mint az azt megelőző évben: statisztikai létszáma így 53-ra emelkedett.