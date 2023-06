Megjegyezte, az elmúlt évek válságos időszakai eltolták a prioritásokat, így ebben az évben is különösen nagy hangsúlyt fektetnek a fenntartható üzemeltetésre, az ehhez szükséges energiatakarékos beruházásokat is elvégezték a fürdőben. Az elmúlt hónapok belépőszámai nyugalomra adhatnának okot, ám a június eleji időjárás miatt kisebb visszaesést tapasztaltak a látogatók számában. A fürdő vezetője ezzel együtt a jövőre nézve bizakodva tekint - az elmúlt napok belépőszámaira alapozva úgy látja, hogy a tavalyihoz hasonló, vagy annál valamivel gyengébb szezonnal kalkulálhatnak a nyárra. Kiemelte, hogy a következő hónapokban fellépők és éjszakai fürdőzések is színesítik kínálatukat.

- Készen állunk a főszezonra, már csak azt a nagy-nagy tömeget várjuk, ami hozzánk szeretne érkezni a nyáron. Reméljük, hogy a jóidő és az iskolai szünet meghozza ehhez a kedvet. Én úgy látom, nagyon felkészült a fürdő: elegáns a külső és belső rész is, ahol kellett, elvégezték a felújításokat. Két gyermekmedence teljes egészében megújult, így valóban már csak a kedvező időjárás és az emberek lelkesedése van hátra ahhoz, hogy megtöltsük a fürdőt - fogalmazott Kondora István polgármester.