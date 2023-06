A kisdiákok – és talán mindannyiunk – kedvence az volt, amikor az ezerforintos húszezerforintos bankjeggyé változott. Máté édesanyja, Giczi Katalin kérdésünkre elmondta, hogy együtt írták meg a levelet szerkesztőségünknek, amelyben több kívánság is szerepelt volna, de az időutazás a dinoszauruszok korába kívánságról most lemondott, így maradt a bűvésztrükkök tanulása. Máté ugyanis nagy rajongója az állatoknak, korábban otthon a család kutyáját is bevonta már a mutatványokba. A bűvészkedés gyakorlásához korábban kapott egy bűvészdobozt, ám akkor még nem sikerültek a produkciók. Bízzunk benne, hogy Máté bűvészet iránti rajongása az előadás után még sokáig megmarad – a következő gyereknapig pedig (ki tudja) talán az időgépet is sikerül kifejlesztenünk.