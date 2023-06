A hívek adományaiból, az egyházmegye önerejéből és a kormány támogatásából több mint 15 millió forint gyűlt össze a felújításra. A 240 éves épület új tetőt kapott, kifestették, a tornyát is rendbe tették. Pécsinger Éva lelkész emlékeztetett: tíz faluból járnak ide misére. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője is ellátogatott a megújult templomba. Ennek apropóján úgy fogalmazott: – az egyházak szerepe azért is fontos, mert a közösségi szellem építésével sokat tesznek a helyi értékek, a kistelepülési összetartó kötelékek erősítéséért.