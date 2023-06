- Idén viszonylag hűvös volt a tavasz, a szőlőben az átlagoshoz képest később indult el a vegetáció – kezdte a szőlészeti értékelést megkeresésünkre Böröcz Tamás, a Sopron Borvidéki Hegyközség Kőszeg-Vaskeresztesi Bizottság vezetője. – Az évszak végére a megérkezett csapadéknak köszönhetően intenzív volt a növekedés, a növény behozta a lemaradást. Igaz, az akkori eső jókor jött, most már inkább napsütés kellene. Persze, az időjárást nem mi alakítjuk. A szüretig hátralévő három hónapban sok minden megtörténhet. Az alapok adottak ahhoz, hogy jó legyen a 2023-es évjárat.

Megtudtuk, a vasi gazdáknál a boros készletek az országos átlagnak megfelelő szinten vannak, azaz szüretre biztosan kiürülnek a hordók. A bort zömmel helyben értékesítik a gazdák. Vas vármegyében egyébként 270 hektáron termesztenek szőlőt. A legnagyobb részt a kékfrankos, a blauburger, a rozé teszi ki. Ám az elmúlt években olyan fehér fajták is megjelentek, mint a zöld veltelini, a furmint, az Irsai Olivér, a sárga muskotály.

Mittlné Ódor Anitával szerdán délelőtt Vaskeresztesen találkoztunk. – Már megint cseppen az eső – mondja rezignáltan. – Az elmúlt hetek csapadékos időjárása miatt fokozottan oda kellett figyelnünk a növényvédelemre. Sokszor csak „lopva” tudtunk permetezni. Mire kiért a traktor és fordult egyet, már jöhetett is vissza. Ez így ment napokon keresztül.

- A napokban kezdődött a szőlő virágzása – folytatja a szakember. – Ideális esetben ez egy-két hét alatt lezajlik. Rossz időjárás esetén akár három hétig is eltarthat. Közen a szőlő folyamatos munkát ad: a drótok közé betűrjük a vesszőket, a válogatás során a felesleges, kedvezőtlen hajtásokat eltávolítjuk. Ennek hasznát a szüretkor látjuk igazán, hiszen inkább hagyunk kevesebb fürtöt, de azok szépek, egészségesek, jótermők legyenek. A pincében is van teendő, folyamatos a 2021-es évjáratú kékfrankos palackozása. A kiürült hordókkal is foglalkozni kell.

Vaskeresztesen négyen-öten foglalkoznak komolyabban a szőlővel. Ők minden nehézség ellenére kitartanak. Ahogy Mittlné Ódor Anita fogalmaz, „aki belekerült ebbe a mókuskerékbe, már nem tud kiszállni”. A falut övező dűlőkben az elmúlt időszakban új szőlőfajták telepítésével is próbálkoztak. Ám ezek nem váltak be, így megmaradtak a jól megszokott fajtáknál, a kékfrankosnál, a zweigeltnél, a merlot-nál. Ezen szőlők szeretik az itteni talajt, a mikroklímát.

A gazdáknak az időjárás mellett két fontos jogszabályi változásra is figyelniük kell. Július elsején lép életbe a Kiterjesztett Gyártói Felelősség, röviden azt EPR rendszere. Ennek értelmében az érintetteknek a műanyag palackok, a borosüvegek súlya után egy meghatározott díjat kell fizeniük.

- Meglátásunk szerint mindez jelentős költségnövekedést okoz a szőlészeknek, borászoknak – ezt már Molnár Ákos, Soproni Borvidék (ide tartozik Vas vármegye északi, észak-nyugati része is) Hegyközsége elnöke közölte. – A céllal, mi szerint növelni kell a vásárlói tudatosságot, azaz minél nagyobb arányban hasznosítsák újra a borosüvegeket, teljesen egyetértünk. Arról azonban szakmaközi egyeztetést kezdeményezünk, miként lehetne csökkenteni a gazdák költségeit.

A másik fontos újdonsággal december elejétől találkozhatunk. – Az ekkortól forgalomba kerülő termékek címkéjén fel kell tüntetni az energiatartalmat, a tápértéket, az összetevőket, illetve valamennyi allergén anyagot – folytatta az elnök. – Az alkoholfogyasztás veszélyeire pedig külön piktogram hívja fel a vásárlók figyelmét. Az Európai Unió álláspontja az, hogy a bor az elsődleges alkoholforrás. Ezzel szemben mi azt mondjuk, és ebben az olyan nagy bortermő országok, mint Spanyolország, Franciaország is egyetért, a bor egy kulturális, kulináris termék. Ez utóbbi kitétel kapcsán is lesznek még egyeztetések.