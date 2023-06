Lapunk is többször foglalkozott a problémával: a Jókai parknál, legutóbb már az uszodánál, és az oladi falurészen egyre többször „randalíroznak” a vaddisznók. Legutóbb mintegy 15 tagú kondát sikerült lencsevégre kapnia egy szombathelyi férfinak mielőtt az egyik kan autójának rontott volna. A helyzet súlyosságát jól tükrözi - és erre dr. Károlyi Ákos jegyző mutatott rá -, amikor egy éve önkormányzati szinten az első egyeztetéseket tartották az ügyben, az illetékesek szinte elképzelhetetlennek tartották a belterületi vadászatot. Ehhez képest hétfőn már az is felvetődött: újabb vadásszal kötne megállapodást a város azért, hogy csökkenjen a vadállomány Szombathely belterületén.

Mintegy 30 millió forint értékű takarmányt, tápot kaptak külterületen a vadak

Pontos kimutatással szolgált dr. Saly Imre, az Aranypatak Vadásztársaság elnöke: a társaság illetékességi területén – nagyságrendileg 11 és félezer hektáron – 10 "szóróhelyet" üzemeltetnek, abból hatot Szombathely határában. Több mint 100 tonna szemes takarmányt, több, mint 270 tonna cukorrépát és almát, több mint 10 tonna szálas takarmányt, és két tonna tápszert juttattak ki a vadak etetésére, nagyságrendileg 30 millió forint értékben tavaly a vadásztársaság teljes területén – tájékoztatott az elnök. Majd arra figyelmeztetett: nehéz úgy sikert elérni, hogy nagyon sok a gondozatlan kiskert, a kerítés nélküli vagy rossz kerítéssel felszerelt terület.

Szélmalomharcot vívnak?

- A városon belül ezek a vadak azért tudnak megtelepedni, mert adott területrészen nyugalmat találnak, utódokat tudnak világra hozni, majd elkezdik azokat nevelgetni. Amíg ebben nem zavarják őket meg, nincs felszámolva ez az élőhely, addig – sajnos azt kell mondjam – szélmalomharcot vívunk – jelentette ki dr. Saly Imre. Az elnök arra is felhívta a figyelmet: a sertéspestis miatt szigorúbbak a jelenlegi szabályok, ezért ha élvefogó karámokat alkalmaznának, az állatokat nem lehet onnan elszállítani. Büki Zoltán bizottsági tag megköszönte, hogy ezen az ülésen foglalkoznak a témával, hiszen sokakban riadalmat keltenek az utcán sétáló vaddisznók. Dr. Stánitz Éva bizottsági tag kérdésére pedig dr. Saly Imrétől azt is megtudtuk: előfordul, hogy egy-egy koca, egy éven belül kétszer is utódoknak - egy alkalommal akár 5-8 malacnak - életet ad.

Komoly veszélyekkel jár a belterületi vadászat

A bizottsági ülésen Kelemen Krisztián bizottsági elnöktől elhangzott az is: jelenleg is van szerződése az önkormányzatnak vadásszal vadkilövésre. Az elmúlt hónapokban 15 állatot ejtettek el, június 30-áig pedig további nyolcat fognak. Szóba került az is: más vadásszal is szerződne az önkormányzat, az érintett vadász azonban aggályának adott hangot. Egy ilyen fegyverből a puskagolyó akár többszáz méterre is eljuthat, nagy sebességgel, akár az állaton is áthatolva máshol fúródhat be, ezért komoly körültekintést követel egy-egy ilyen „vadászat”. Dr. Károlyi Ákos jegyző leszögezte: a cél a vadak biztonságos befogása és elejtése anélkül, hogy bárki más testi épségét veszélyeztetnék.

Míg sokan félnek a vaddisznóktól, mások etetik azokat

A helyzetet tovább nehezítheti: vannak, akik etetik a vadakat, sőt, a szerződött vadásznak már az állatvédőkkel is akadt konfliktusa: volt, aki szinte a puskacső elé állt, hogy védelmezze a vadat, rendőrt kellett hívnia. Így a szemléletformálás fontosságát is hangsúlyozták a szakemberek a bizottsági ülésen.