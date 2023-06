Továbbra is gondot okoznak a Szombathelyen kóborló vaddisznók. Már a sokadik bejegyzés kerül fel a közösségi médiára velük kapcsolatban. Még május elején érdeklődtünk jegyzőnél az ügyben. Akkor arról értesültünk, hogy tizenöt vaddisznót lőttek ki az elmúlt hónapokban Szombathelyen, ám továbbra is több, mint harminc él Szombathely belterületén. Ezt a számot egyáltalán nem esik nehezünkre elhinni, a közösségi médiába megosztott számos poszt miatt. A legutóbbi alkalommal ugyan a posztoló humoros irányból közelítette meg a kérdést, egy támadásról számol be.

- Éppen hogy elkészült a kép, egyet fújt és már rontott is neki az álló autó jobb első sárvédőjének, annyi időm sem volt hogy elindítsak egy videót, inkább kármegelőzendő arrébb álltam - írja a bejegyzés szerzője. Egy kifejlett, feldühödött vaddisznó komoly károkat tud okozni egy autóban, hát még egy emberben. - Bele sem merek gondolni mi van akkor, ha valaki biciklivel van vagy gyalog jár arra - zárta bejegyzését. A kondát most a szombathelyi uszoda előtt kapták lencsevégre.

Dr. Károlyi Ákos összefoglalójából májusban megtudtuk: az első vaddisznókkal kapcsolatos lakossági jelzések 2021-ben érkeztek, akkor négyen fordultak emiatt a polgármesteri hivatalhoz. Ez a szám azóta csak emelkedett: tavaly már tíz, idén május 10-éig kilenc lakossági bejelentést kaptak a Csónakázótó környékéről, az oladi, valamint a parkerdei városrészről. "A vadászatra jogosult nem gyakorol a belterületen megtelepedett vadak tekintetében vadászati jogot, élőhelyük vadászterületen kívül eső terület, nem folytathat velük vadgazdálkodást, így nem is szabályozhatja állományukat, nem szerepelnek az éves ütemtervben, nincs kilövési kvóta rájuk és nem származik semmilyen előny belőlük" - idézett dr. Károlyi Ákos a Polgári jog című folyóiratban Barta Judit tollából megjelent tanulmányból.

A jegyző hozzátette: a probléma kezelése nem önkormányzati feladat, ennek ellenére több intézkedést tettek. A területileg illetékes Aranypatak Vadásztársaság hozzájárult a vadak elejtéséhez, a vadkilövést pedig engedélyezte a Szombathelyi Rendőrkapitányság. Utóbbi kizárólag este 18 órától másnap 6 óráig történik, amiről előtte és utána is szóban tájékoztatják a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját.

Alig pár hete videót mutattunk olvasóinknak, ahogy egy vaddisznókonda kel át éppen a szombathelyi Gagarin utca és a Bartók Béla körút kereszteződésénél. A videón nagyjából 10-14 tagú csapat látható, aminek a többsége még malac, de kifejlett példányok is voltak köztük.