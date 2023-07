Kora délután a pecöli Gróf Erdődy Ferenc Tagiskola diákjai adtak műsort a partisátorban, utánuk a Batyi Fusion zenélt, a Pecöli Bóbita Művészeti Óvoda gyermekei léptek fel és Albert András mutatkozott be zenekarával. A Szamóca bábszínház műsora után fogyasztották el az estebédet a pecöliek, majd a Galaxy RRC lendületes bemutatójának tapsolhattak. A műsorok után Mándli János polgármester köszöntötte a vendégeket. Mint mondta, óriási dolgok történtek a falu életében az elmúlt négy évben, és emlékeztetett a szennyvíz-beruházásra, amelyre 500 millió forintot nyertek. Ezen kívül az óvoda- és az egészségház-felújításra, utak rendbetételére, a Gyöngyös híd folyamatban lévő rekonstrukciójára. Most zajlanak a Temető utca csapadékvíz-elvezetési munkái, mondta. Erre 100 milliót nyert az önkormányzat. Majd bejelentette, Pecöl egészére 600 millió forintot sikerült elnyerni pályázatokon – összesen mintegy másfél milliárd forint érkezett a településre az elmúlt négy évben, amivel Vasban az 1000 fő alatti községek közül előkelő helyen állnak.Kiemelten megköszönte V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő; Majtényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke; Marton Ferenc, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke, valamint Szijártó László, a Vas Vármegyei Közgyűlés Területfejlesztési Bizottságának elnökesegítségét.

– A sikerről beszélni kell, az eredményeket be kell mutatni. Jó végigmenni a településen, most is folyik a munka, fogalmazott köszöntőjében Marton Ferenc.

V. Németh Zsolt a települési közösségben kialakított szövetségeket két ember házasság-szövetségéhez hasonlította Pecöl sátoros ünnepén. Amint férfi és nő elköteleződik egymással egy cél érdekében, úgy keres szövetségeseket egy polgármester, egy képviselő-testület. És ahogy a családi békéhez is több kell az anyagiaknál, a falu közösségében sem elég csupán az elnyert összeget említeni, kellenek a falunapok és hasonló alkalmak is, amelyeken elismerik a településért folyamatosan tenni akarók igyekezetét, és köszöntik a faluban gyermeket vállalókat, mondta.

Babos Eszter a község fejlődéséért végzett kimagasló munkájának elismeréséül kapott Pecölért díjat az ünnepségen; Keszte Lászlónét a védőnői szolgálatban; Nagy Károlynét az óvodás korú gyermekek nevelésében végzett munkájáért tüntették ki. Zanati Margitnak pedig a kimagasló közösségi tevékenységét ismerték el a díjjal.

Tavaly óta 11 gyermekkel gyarapodott Pecöl – Mándli János oklevelet és 50 ezer forintot adott át a családoknak az önkormányzat megbecsülése jeléül.Sztárvendégként Magyar Rózsa érkezett a falunapra.