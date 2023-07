Mint arról korábban beszámoltunk: az egykori Ferenczy (ma már Szent Quirinus) utca hiányzó szakaszának megépítésére Puskás Tivadar városvezetése idején a szombathelyi önkormányzat TOP-programban 915 millió forint európai uniós forrást szerzett. Az útszakasz kivitelezése az elhúzódó előkészítés miatt sokáig váratott magára, végül azt idén adták át a forgalomnak. A Szent Quirinus utca mellett azóta már telkeket is értékesítettek: egy csaknem egyhektáros terület nettó 49,3 millió forintért, egy másik övezeti besorolásba tartozó, több mint egyhektáros ingatlan pedig nettó 44,1 millió forintért kelt el liciteljáráson.

Időközben az is kiderült, hogy a 915 millió forint uniós „támogatási keretből” rendelkezésre áll még forrás, így lehetővé vált további utcák helyreállítása a vasi megyeszékhelyen. A Károly Róbert utcában mintegy 700 méter, a Szőlős utcában pedig csaknem 575 méter útburkolat rekonstrukciójára kiírt feltételes közbeszerzési eljárás májusban megindulhatott, információink szerint a munkák is hamarosan megkezdődhetnek.

Forrás: Cseh Gábor

Ezzel azonban még mindig nem ért véget a történet, hiszen Horváth Attila alpolgármester közösségi oldalán osztott meg egy videó üzenetet július derekán: a Miniszterelnökség kedvező döntéséről számolt be. Eszerint az önkormányzat megkapta a hozzájárulást arra, hogy a TOP-os támogatási összeg egy részét az oladi Kodály Zoltán utca felújítására is fordíthatják. A napokban megjelent a beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás hirdetménye is: a Kassák Lajos és a Simon István utcák közötti 538 méteres szakasz burkolatjavítására augusztus 4-éig várják az ajánlatokat. Az útfelújítástól azt is várják, hogy az úthibák miatti csapadékvíz-elvezetési problémák megoldódnak a területen.