Terjed a távhűtés Bécsben, újabb központ épül

A Bécsi Orvosi Egyetem új alsergrundi kampusza, a MediUni egyben az osztrák főváros nyolcadik nagy teljesítményű távhűtőközpontja is lesz, amely a kampusz mellett a távhűtési hálózatot is ellátja hideg vízzel. A város nagy erőkkel dolgozik a környezetbarát hűtési hálózat kiterjesztésén, mert a hőmérséklettel együtt az igény is nő.

Forrás: ©Wien Energie/Johannes Zinner

A klímaváltozás miatt fokozódó nyári hőség Bécset is kihívás elé állítja, az elviselhetetlenül forró napok száma az elmúlt harminc évben ugyanis megduplázódott a városban. Éppen ezért 2027-ig összesen 90 millió eurót fektetnek abba, hogy a távhűtés infrastruktúráját kiépítsék. A folyamat következő mérföldköve az új alsergrundi nagyteljesítményű távhűtőközpont, amely a leendő 350.000 m2 -es, hipermodern MedUni kampusz kellős közepén, egy belső udvarban épül. A 20 millió eurós beruházás eredményeként létrejövő központot várhatóan 2025 tavaszán helyezik üzembe, és nagyon fontos eleme lesz a rendszernek. „Terveink szerint az új központtal összekapcsoljuk a hálózatot a városközpont és Spittelau környéke között" - mondja Michael Strebl, a bécsi energiaszolgáltató, a Wien Energie ügyvezetője. Hasonlóan a többi távhűtőközponthoz, itt is árammal és hulladékhőből előállított energiával működő, nagyteljesítményű gépek segítségével hűtik le majd a rendszerben keringő vizet 5-6 Celsius-fokosra. Ezzel fedezik nyáron a kampusz oktatási és kutatási épületeinek teljes hűtési igényét, sőt télen a hőszükséglet jelentős részét is. A fennmaradó hűtési kapacitás pedig megy tovább a hálózaton keresztül a többi fogyasztóhoz. A központ hatékonyságát tovább növeli egy beépített jégtároló, amely tárolja a megtermelt hideget az alacsony fogyasztású időszakokban, például éjszaka, majd a csúcsidőszakban visszaengedi a rendszerbe. A hagyományos klimatizáláshoz képest ez a hűtési forma sokkal hatékonyabb és egyben környezetkímélőbb, ugyanis 70 százalékkal kevesebb energiát igényel és 50 százalékkal alacsonyabb a szén-dioxid kibocsátása. A bécsi távhűtési rendszer jelenleg hét nagy központ mellett további 15 decentralizált egységből áll, amelyek közvetlenül egy-egy fogyasztót látnak el. Az osztrák fővárosban eddig 28 kilométer hosszú távhűtési hálózat épült ki és összesen 190 épület csatlakozik rá – köztük egyetemek, kórházak és a főpályaudvar is. A távhűtéses ügyfelek száma évente mintegy 10-15 százalékkal nő.

