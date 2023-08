Augusztus 20. ünnepe évről évre alkalmat ad, hogy megfogalmazzuk, miért vagyunk büszkék magyarságunkra és nemzeti múltunkra. Ez pedig most, hogy a világ ilyen őrült tempóban változik körülöttünk, különösen fontos, hiszen a közös múlt horgony, ami megtart a legnagyobb viharok közepette is, és kapocs, ami összetart akkor is, amikor úgy érezzük, a különbözőségeink válnak hangsúlyosabbá azonosságaink helyett – fogalmazta meg az államalapítás és Szent István király ünnepén hagyományosan a templomkertben tartott szentmisén Kovács Péter polgármester.

Németh Tamás plébános arról beszélt: Szent István nem politikai, taktikai okokból, hanem mély hitből ismerte meg Krisztust, kötelezte el magát, családját és a rábízottakat Krisztussal és az Istennel. Életét sziklaalapra helyezte. Nem ő akart nagyot tenni, hanem Istentől várta a segítséget. Amit létrehozott, az által alapot adott a későbbi felépülő Magyarországnak.