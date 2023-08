Dr. Antall József egykori miniszterelnök mellszobra előtt, a Petőfi Sándor utca lámpás kereszteződésénél, a Berzsenyi Dániel Könyvtár előtt finoman fogalmazva is lehangoló látványt nyújt a hónapok óta üresen tátongó szökőkút. A tikkasztó hőségben a közterületek üde foltja minden vízfelület és vízpermet, ezért is adta magát a kérdés: a Savaria Történelmi Karnevál idejére vajon beindítják-e a Dr. Antall József téren a szökőkutat?

„Szombathely városvezetése és az önkormányzat továbbra is elkötelezett a megnövekedett energiaárak miatti takarékoskodás mellett, így a kezelésünkben lévő szökőkutak csökkentett üzemmódban működnek” – írta szerkesztőségünknek küldött válaszában a városháza kommunikációs vezetője, Kéner Balázs. Úgy folytatta: „A takarékoskodást felelősségteljesen tesszük, hisz nem a közvilágításon spórolunk, ahogy például ezt Sopron városa tette, hanem egy olyan látványelem működési idején, melynek csökkentése sem a lakosságot, sem az ideérkezőket nem veszélyezteti”.

Megtudtuk azt is, hogy a szökőkutak korábbiakhoz hasonló üzemeltetése a jelenlegi megemelkedett energiaárakkal számolva éves szinten bruttó 80 millió forintba kerülne. Kéner Balázs kitért arra is, hogy az önkormányzat 2023-ban csaknem 7 millió forintot különített el a szökőkutak karbantartására, felújítására a költségvetésben. A Savaria Történelmi Karnevál idején beüzemeltetik a Dr. Antall József téren lévő szökőkutat is – tudtuk meg.

Ismert, dr. Antall József éppen 33 évvel ezelőtt, 1990. augusztus 20-án tett látogatást Szombathelyen. Magyarországon elsőként a vasi megyeszékhelyen állítottak emléket a Magyar Köztársaság első miniszterelnöke számára. Veres Gábor szobrászművész alkotását 2002 áprilisában, Antall József születésének 70. évfordulóján avatták fel.