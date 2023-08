Az adásvételi szerződés aláírására Dubravka Sekoranja, a Szlovén Köztársaság újonnan kinevezett szentgotthárdi főkonzulja, Kovács Andrea, a Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke, Kevy Albert, a Vas Vármegyei Értéktár Bizottság elnöke, Fodor Sándor, Apátistvánfalva Községi Önkormányzatának polgármestere és Papp Bálint, a MURABA EGTC igazgatója jelenlétében került sor. Az eladó felet Szita János József, a pálinkafőzde tulajdonosa képviselte, a vevő részéről az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Holecz Károly vett részt az ünnepi eseményen és látta el kézjegyével az adásvételi szerződést.

Megtudtuk: az Agrárminisztérium Hungarikum Főosztálya 26 millió forintos támogatást biztosított a pálinkafőzde megvételéhez, amellyel nagy tervei vannak az Országos Szlovén Önkormányzatnak. Tervezik az 1956-ban épült ingatlan felújítását, ehhez próbálnak megfelelő forrásokat szerezni, reményeik szerint a Szlovén–Magyar Közös Alap fejlesztési alapjának terhére el tudják kezdeni az épület rendbetételét.

Az ingatlan turisztikai célú bővítése mellett természetesen a pálinkafőzde eredeti funkciójának megőrzésére is törekednek, hiszen a Rába-vidéki Tájegységi Értéktár elemei között is szerepel a szlovén Rábavidékre jellemző egyedi pálinkafőzési technológia – mint tájegységi örökségelem. Ennek fenntartását és átörökítését is fontosnak tarja a nemzetiségi szervezet. A jövőben a működtetésbe akár külső szereplőt is bevonnának, sőt lehetőség szerint a tökmagolaj-sajtoló részleget is újraindítanák. Az adásvételi szerződés előzményeként Kissné Köles Erika, a parlament szlovén nemzetiségi szószólója és Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke több ízben folytattak tárgyalásokat a megvásárláshoz szükséges forrás előteremtése érdekében.