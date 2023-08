Pénteken a 18.30-as megnyitó után 19 órától fellép a Gersekaráti és az Andrásfai Tőzike Dalkör. Szombaton 10 órától bemutatnak masszázsokat, arckezeléseket, tartásjavítást és a kristálygyógyítás titkait is. Lesz kineziológia, hangfürdő, dorombterápia is. A mozgásterápiák közt megismerkedhetünk a tajcsivel, a csikunggal, a szakrális tűztánccal. Szombaton is, vasárnap is előadások lesznek a test-lélek-szellem egységéről – a hétköznapi varázslástól a jógáig.