A második kéthetes tábor július 31-én kezdődött az intézetben: míg az első turnusban 34, most húsz gyermek tölti napjait - 7.30-tól 16 óráig - érdekes és hasznos programokkal a bölcsőde mögötti parkos területen. Szerveztek számukra kirándulást a dozmati Krisztina-kilátóhoz, a lukácsházi kilátóhoz, a kámoni arborétumba, jártak a KRESZ-parkban, a repülőtéren, moziban, a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság laktanyájában - írja oldalán a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.

Egy-egy ilyen tábor arra is jó alkalom, hogy a gyerekek anya és apa hivatásával is megismerkedjenek: felszállhatnak a rabszállító járműre, kipróbálhatják a mozgáskorlátozó eszközöket, a műveleti osztály tagjai és a szolgálatikutya-vezetők pedig látványos bemutatókkal ejtik ámulatba őket. Alkotásra is jut idő: gyöngyöt fűznek, rajzolnak és színeznek, ágakból tutajt építenek, papírsárkányt készítenek, egy-egy kiadós zápor után pedig a közösen hajtogatott papírhajókat is megversenyeztethetik a pocsolyákban. Népszerű a csocsóasztal, és a társasjátékok sem hevernek kihasználatlanul a sarokban. Mindkét turnusban örömmel fogadták a gyerekek a Fekete István Állatvédő Egyesület munkatársait, akik nemcsak gazdára váró kutyákat hoztak magukkal, de a felelős állattartásról szóló kisfilm megtekintése után beszélgettek is erről a fontos témáról.

A tábor és a felügyelet megszervezésével az intézet nagy terhet vesz le a szülők válláról. Jelképes térítési díj ellenében napi háromszori étkezést is kapnak a gyerekek, a hasznos időtöltésükről pedig az intézeti bölcsőde szakképzett munkatársai gondoskodnak.