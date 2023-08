Lesznek csatajelenetek, augusztus 19-én 18 órakor felvonulnak a hagyományőrző csapatok, 19 órakor újrajátsszák a Rába-parton az 1644-es körmendi csatát, 21.30-tól pedig Csillagsátor alatt várják az érdeklődőket a hagyományőrzők – aki kíváncsi, bepillanthat tábori életükbe. A Batthyány-kastély szabadtéri színpadán szombat este nemzetközi néptáncgálát rendeznek. A programok csúcspontját jelenti majd szombat este 20 órától Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe a vízikarnevállal – csónakfelvonulással – és a 60. Rába Tűzijátékkal a folyó partjáról és hídjáról. 21.30-kor a Soulwave, 23.30-kor a Kelemen Kabátban ad koncertet a Szabadság téren. Augusztus 20-án, vasárnap 18 órakor ünnepi szentmise és kenyéráldás zárja az események sorát.

Kultúra, sport és gasztronómia is szerepel a kínálatban, mondta Bebes István, és reményét fejezte ki, hogy a város polgárai és az odalátogató vendégek is – tartozzanak bármelyik korosztályhoz –, megtalálják a programok között az érdeklődésüknek megfelelőt. H. Vörös Márta a hétvége előkészületeiről szólva kiemelve a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a városgondnokság összehangolt munkáját. A közlekedés szempontjából lényeges, hogy szombaton lezárják az autós forgalom elől a Rákóczi út és a Dr. Batthyány-Strattmann László utca kereszteződését, valamint a régi Rába hídtól befelé végig a Hegyaljai utcát is. A Rába hídon a tűzijáték miatt 19.30-tól gyalog sem lehet átkelni. A rendezvény idején különösen ügyelnek a biztonságra.