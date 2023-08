„Napfényre, vízre, teljes értékű táplálkozásra, friss levegőre, sok nevetésre, testkontaktra és biztonságos környezetre van szükségünk ahhoz, hogy egészségesek legyenek gyermekeink” – vallja B. Szirtes Dóra, Ösztönanyu. Ahhoz, hogy ez a törekvésünk sikeres legyen, szerinte érdemes betartanunk néhány alapszabályt. Legyünk mi a példa! Kínáljunk sokféle egészséges élelmiszert a gyermekeinknek. Kerüljenek az asztalra akár saját magunk által a kertben, vagy a balkonon megtermelt friss, szezonális zöldségek és gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonafélék és sovány fehérjék.

Az ételek elkészítésének folyamatába vonjuk be a gyermekünket is. Töltsünk minél több időt a szabad levegőn. Tegyünk meg mindent azért, hogy a testmozgás, a szabad mozgás pozitív élmény legyen a gyermekünk számára. Csökkentsük a képernyőidőt és fordítsuk a figyelmet az együtt töltött időre. Alakítsunk ki olyan szokásokat, amelyek a testi, lelki egészségét szolgálják. Gyakorolhatjuk gyermekünkkel a meditálást, a jógát is. A pozitív megerősítés kulcsfontosságú. Ismerjük el és csatoljunk vissza pozitívan gyermekünknek, amikor egészségtudatos döntéseket hoz.