A versenyről az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság számolt be közösségi oldalán. Mint azt megírták: idén nyáron 10. alkalommal vettek rész fiatalok az Ifjú Kócsagőr Programban szerte az országban, amely azért jött létre, hogy a természetvédelmi őrszolgálat munkájába bepillanthassanak az érdeklődők. Az őrségi természetvédelmi őrszolgálat tagjai mellett ez évben három egyetemista és két középiskolás kócsagőr tevékenykedett. Augusztus 19-én a fiatalok egy előadásba sűrítve számoltak be tapasztalataikról, miután a szakmai zsűri még kérdéseket is feltett nekik. Az 50 éves Hortobágyi Nemzeti Parkban megrendezendő döntőn szeptember 20– 22. között végül Májai Zsófia ifjú kócsagőr versenyzik majd őrségi színekben, mentora Góczán Éva természetvédelmi őr. A döntőn a 10 nemzeti park igazgatóság ifjú kócsagőrei versengenek a „Matula és Tutajos” díjért. Aki megnyeri a versenyt, az egy külföldi nemzeti parkba utazhat tapasztalatszerzésre.