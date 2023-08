A magháza kicsi, a termése mélyzöld színű, kifejezetten kemény húsú, tartósítás után is ropogós marad és keseredésmentes. Az utóbbi győzte meg a háziasszonyt, amikor uborkavetőmagot választott. Ahogy a tasak ajánlotta, májusban vetette el a magokat a kis fészkekbe. Napos, szélvédett helyet keresett és komposztban gazdag talajt készített. Támrendszerre futtatta a növényeket, öntözött, és alig várta a júliusi szüretet. A vetőmagból háromféle uborka kelt: apró, tüskés héjú, sötétzöld; hosszú, karcsú és sima héjú duci. Nem a méret a lényeg, próbált optimista maradni, aztán egy reggel megkóstolta a termést. Egyikből, másikból is többségében volt a méregkeserű. Többkilónyi uborka került a komposztra. A szájíze is keserű maradt.