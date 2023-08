A tüzelőnek valóból elcsent kisebb fadarabok a kedvencei, de a garázsból megszerzett hosszú, piros kötéllel is hosszú perceket képes eltölteni. A teniszlabda általában csak addig érdekes számára, amíg a kerti tóba juttatja, hogy aztán boci szemekkel várja a felmentő sereget. Az elmúlt öt hónapban megvizsgálta a bokrokat alulról, megízlelte a virágok szirmait, és megtanulta: se a kapu, se a bejárati ajtó küszöbét nem ildomos átlépnie. Hogy mennyire kell unatkozni ahhoz, hogy a méretes kaktuszt kifordítsa a cserépből, nem tudom, de azt igen: öröme határtalan, ha valaki személyében játszópajtásra talál - ezt általában ugrás közben a hátra, hasra adott pacsival meg is pecsételi. Had tudja meg mindneki: négylábú kutyagyerek van a háznál.