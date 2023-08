A szeptember sok családban, otthonban az újrakezdés időszaka: visszatérve a hétköznapokba sokan átrendezik a gardróbot, kiválogatják, leselejtezik a ruhákat. Nem véletlenül tehát erre az időszakra hirdetett adománygyűjtő akciót a Fogyatékkal Élőket és Hajléktalanokat Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. Németh Klára, a szervezet ügyvezetője elmondta: minden évben nagy szükségük van alsóneműre, zoknira, meleg, pamut pulóverre és melegítőnadrágra. A hideg napokon életmentő lehet, ha valakinek télikabátot tudnak adni, ugyanakkor az öltönyt, kosztümöt, magassarkú cipőt nem tudják hasznosítani.

– Kizárólag jó minőségű, nem gyapjú és nejlon anyagú, hanem kényelmes viseletet biztosító ruhaneműt várunk. Minden évben probléma: sokan úgy tekintenetek a felhívásra, mint egy lomtalanítási akcióra. A kollégák napokat töltenek a használatra nem alkalmas ruhák kiválogatásával – volt olyan év, hogy több konténer telt meg prémekkel és hasonlókkal – hangsúlyozta Németh Klára.

Gyakran előfordul az is, hogy javításra szoruló holmit ajánlanak fel, de nonprofit szervezetként nincsen forrásuk, kapacitásuk például cipzárt cserélni. A fentieken túl idén nagy szükség van takaróra, lepedőre, paplan- és párnahuzatra. Az ágyneművel kapcsolatban nem elvárás a teljes szett, nem baj, ha a darabok különbözőek, csak ne legyenek szakadtak, foltosak. Németh Klára szólt arról is: az akciót a hajléktalanellátáshoz kapcsolódóan indították évekkel ezelőtt, de szükség esetén a látókörükben lévő rászoruló fogyatékkal élők és közfoglalkoztatottak is kapnak a ruhaneműből. Szeptember végéig várják a felajánlásokat a szervezet székhelyére, a 11-es Huszár 116. szám alá, munkanapokon 8–16 óráig.