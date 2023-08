Az átadó ünnepségen elsőként Monek Dávid, a település polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket. A településvezető a beruházás részleteit is ismertette: a most felújított épületben eredetileg idősek napközi otthona működött, majd sportöltözőként funkcionált, 1992-ben lett óvoda. A Magyar falu program támogatásából, valamint saját erőből 70 négyzetméterrel bővítették az épületet, belső átalakításokat végeztek és most már tornaszobának is örülhetnek.

Részben megújult az aljzat és új betonfödém is készült, emellett a teljes víz-, villany és fűtésrendszert is korszerűsítették. A régi nyílászárókat újakra cserélték, elkészült a homlokzati szigetelés és a napelemrendszer. A belső terek is megújultak, a bejáratnál mozgáskorlátozott parkolót alakítottak ki, új kerítés készült, a régi melléképület helyére újat építettek. A felújítás előtt maximum 25 kisgyermeket tudott fogadni az intézmény, most már harmincat. A polgármester arról is örömmel számolt be, hogy nő a település lakossága: 2015-ben 740 lakosa volt Magyarlaknak, 2022-ben pedig már 809.