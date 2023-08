Elviselhetetlen a sok szúnyog, nem lehet a szabadban megmaradni már napközben sem, „megesznek” minket a vérszívók – ilyen és ehhez hasonló vélemények özönlötték el a közösségi médiát az elmúlt napokban. A rengeteg csapadék, a Rába áradása és a kedvező hőmérséklet megtette hatását: évek óta nem látott szúnyoginvázió érte el megyénket.

„A szakértői visszajelzések alapján a jövő heti ütemtervben több Vas vármegyei település is érintett a katasztrófavédelem által koordinált központi szúnyoggyérítésben” – tájékoztatta lapunkat Dóka Imre tű. őrnagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtószóvivő-helyettese. A pontos településlistát és a kezelendő területek nagyságát hétfőn teszik közzé.

Ezeken a településeken várható szúnyogirtás

Azt megtudtuk: augusztus 29-én kedden Molnaszecsődöt, Magyarszecsődöt, Szarvaskendet, Döröskét és Nagymizdót érinti a központilag szervezett földi szúnyogirtás – erről dr. Major Katalin, Szarvaskend polgármestere tájékoztatta lapunkat.

Bebes István, Körmend első embere közösségi oldalán kedden arról írt: az árvíz levonultával a pangóvizek komoly mértékben elősegítették a szúnyoginváziót, erre hivatkozva kezdeményezték a katasztrófavédelmi igazgatóságnál a szúnyoggyérítést, illetve a légi szúnyogirtás engedélyezését is elindították.

- A Rába-áradás után várható volt, hogy ezt is megnyerjük – értékelt Beni Ferenc, Rum polgármestere. Rábahídvég, Püspökmolnári, Rábatöttös, Zsennye, Ikervár, Kám, Alsóújlak, Meggyeskovácsi – sorolta a településeket, ahol információi szerint megrendelték a légi irtást. Rumban szerdán 110 hektáron szórták ki a szükséges kémiai anyagot, mindez a falunak most több, mint félmillió forintjába került. Idén egyébként másodszor kértek repülőgépes irtást amellett, hogy az országos szúnyoggyérítési program is érintette településüket. Beni Ferenc szerint aggasztó: a jelenlegi kánikula és a pangóvizek továbbra is kedveznek a szúnyogok szaporodásának és a lárvák kifejlődésének, így még szeptemberben is problémát okozhatnak a vérszívók.

Hasonlóra az elmúlt években nem volt példa

- Arra a korábbi években nem volt példa, hogy augusztus 20-a után is védekezni kellett volna – ezt már dr. Németh Sándortól, Bük polgármesterétől hallottuk. – Idén nyáron a rendkívüli esők, majd a jó idő miatt elszaporodtak a szúnyogok. A helyiek, illetve a Bükfürdőre érkezők nyugalma érdekében is döntött a városvezetés az augusztus végi gyérítés megrendelése mellett – tájékoztatott a településvezető. A tervek szerint jövő héten kedden vagy szerdán tartják meg az újabb, soron kívüli szúnyoggyérítést Bükön, illetve a környező településeken. A fürdővárosban ez lesz a negyedik védekezés: mintegy 300 hektáron gyérítenek, annak költsége alkalmanként 1,2 millió forint.

Táplánszentkereszten a képviselő-testület ugyancsak a légi irtás megrendelése mellett tette le voksát: várhatóan az a jövő hét második felében zajlik – erről a település honlapján tájékoztattak.

A Savaria Történelmi Karnevál nyitónapján gyérítik a vérszívókat

Szombathelyen a Savaria Történelmi Karneválra minden évben több tízezer látogatót várnak. Légi irtás egyelőre nem lesz, a földi melegködös szúnyoggyérítést a karnevál nyitónapján, csütörtökön napnyugta után végzi el egy szegedi cég az önkormányzat megrendelésére – tudtuk meg a városházi tájékoztatókból.