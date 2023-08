Szúnyoginvázió Vasban címmel számoltunk be arról, hogy vármegyénk több településen is légi gyérítést végeznek, végeztek. Eredetileg úgy volt, és Fehér Ferenc polgármester is ebben a hitben élt, hogy Ikerváron is lesz gyérítés. Meglepetésükre ők kimaradtak, a helikopter dolgavégezetlenül szállt el a falu felett. Miközben a környező településeken eredményes volt a gyérítés. – A Rába áradása miatt nagyon elszaporodtak a vérszívók – mondta Fehér Ferenc. – Már fényes nappal, a 34 fokos hőségben sem tudunk kimenni a szabadba, mert olyan sok a szúnyog. Ezért is ért hideg zuhanyként bennünket a Nemzeti Népegészségügyi Központ Járványügyi és Infekciókontroll Főosztályának tiltó határozata. Az indoklásban az áll, hogy Ikervár település és a Rába élővilága részben védett természeti terület, részben pedig Natura 2000-es terület, emiatt korlátozottak a lehetőségek. Hat évvel ezelőtt is volt légi védekezés, akkor az gond nélkül lezajlott. Most nem tehetünk mást, mint megvárjuk a jövő heti földi védekezést.