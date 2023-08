A Gayer Parkot még vasárnap délelőtt is megtöltötték a családok. A Kalandvárban éppen a tűzoltást próbálta ki Baranyai Eszter kisfia, Dávid: tűzoltófecskendővel ügyesen célozta több méter távolságba a vízsugarat és locsolta le a sportpálya közepén égő lángot. Mindez természetesen tűzoltók felügyelete mellett történt. Az anyuka kérdésünkre elmondta: minden nap kijöttek a Savaria karneválba, hiszen Szombathelyen a városközpontban laknak.

- Körbejártuk a vásárt a Fő téren és a Kossuth Lajos utcában is. Az esti programokba kicsit belekóstoltunk, ha végig nem is maradtunk. Ismerősökkel, barátokkal is találkoztunk, gyorsan eltelt így az idő és mindenki jól érezte magát - hallottuk Baranyai Esztertől.

Még vasárnap délután is érdemes kilátogatni a Savaria karneválba, a záróceremóniát 20.30 órakor tartják, majd utána a Forum színpadot az Anima Sound System foglalja el.