Ennek megtapasztalására pedig a legjobb alkalmat a Történelmi Témaparkban zajló haditornák adják. A kínálatból hadd emeljük ki Kassai Lajost és tanítványait, akik több alkalommal tartottak bemutatót a témaparkban. A Savaria Karneválnak évtizedek óta viszszatérő vendége a világhírű lovasíjász, többszörös Guinness-rekorder – csapatával az idén is lenyűgözték a lelátót megtöltő közönséget. Embertől és lótól is nagy fegyelmet követel a lovasíjász harcmodor, a technikai tudás és a művészet keveréke, amit 35 éven keresztül fejlesztett ki, és újabb és újabb generációknak tanított meg Kassai Lajos. A Ferences-kertben előbb mint gyalogos íjászok mutatkoztak be, utána lóról lőttek álló, mozgó célpontokra. A folytatásban a vasi Nyugati Gyepűk Pajzsa Haditorna Egyesület bemutatóján a 9–10. század, a honfoglaló magyarság és a korai Árpád-kor időszaka – viseletei, páncélzata, fegyverzete, alaki és formációs gyakorlatok, páros és csapatküzdelmek – elevenedtek meg.

A harcok színterétől nem messze, a Gayer parkot ezúttal is a gyermekek vehették birtokba: a Kalandvárban bevallva, vagy sem, a szülők és a nagyszülők is mindig szívesen múlatják az időt, olyan sok a látványosság, az aktivitásra lehetőséget adó játék, verseny, kézműveskedés. Nem beszélve a műsorokról: szombaton épp Bognár Szilvi koncertjére toppantunk be.

A „mi lányunk” – a gencsapáti Népdalstúdióból indult – előadásából árad a derű, a fény, a mosoly. Többféle népzenével beoltott dalaival magával ragadja a közönséget, vele dúdol, játszik, táncol a pázsiton szanaszét pöttyögetett apró nézősereg. Aztán szombat délután útnak indult az igazi cukiságbomba: a gyermekek pónifogat által vezetett felvonulása. Több tucatnyi római ruhába öltözött óvodás és kisiskolás élte át a városon végigvonulva, milyen büszkeség és öröm Savaria polgárának lenni. És vehetjük sorba a helyszíneket. A Zsidó udvart Péterfy Borival és más, mámorítóan édes vagy fanyarkás műsoraival, a mindig nyüzsgő Borok utcáját és Sörkertet, ahol lehetetlen ismerősök felfedezése nélkül végighaladni, a Művészetek utcáját, ahol a kézművesek portékái mellett muzsikából is különlegesebb csemegéket kóstolhattunk.

Vagy a Bajnokok terét, ami az idén először sportéletünk kiválóságait is behozta a karneváli attrakciók közé. Köztük a nem is akármilyen kiválóságot: Halász Bencét, városunk újdonsült kalapácsvető világbajnoki bronzérmesét, akit a szombat esti felvonulás résztvevőjeként is éljenezhetett a közönség. Viva Savaria, Viva sikerek, örömök és élmények, jövőre újra találkozunk!