„Több, mint 25 éven keresztül volt munkatársam, szinte mindenkit ismert, mindenki ismerte a választókerületben. Politikai közösségünk – és személy szerint én is – sokat köszönhetünk neki!” – búcsúzott közvetlen kollégájától V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán a közelmúltban. De mi indította anno a közéleti pálya felé az egervölgyi fiút? – kérdeztük Tausz Istvántól kámi otthonában. A Vas Vármegyei Közgyűlés képviselője a tőle megszokott visszafogottsággal és átgondoltsággal osztotta meg velünk pályafutásának legfontosabb mozzanatait. Ahogy mondta, a munkaszeretet és a vallási hátteret is otthonról hozta.

Édesapja kádármesterként dolgozott, édesanyja pedig ebben segítője volt. Mint ahogy korábban minden falusi családban, náluk is úgy történt: amint lehetett, a gyerekeket – őt és testvérét is – bevonták a mindennapi munkába. Földmérőként végzett Szombathelyen, majd a Balaton-felvidéken kezdett el dolgozni. Szívesen járt író-olvasó találkozókra, irodalmi érdeklődése révén ismerte meg Lezsák Sándort is. A ’80-as évek végén szerte az országban, így Vasban is felpezsdült a közélet: a Magyar Demokrata Fórum itteni szervezésében aktív szerepet vállalt. 1990-ben Für Lajos későbbi honvédelmi miniszter kampányában dolgozott.

Erre az időszakra nyúlik vissza ismeretsége V. Németh Zsolttal is, aki 1998-ban kérte meg arra, legyen a kampányfőnöke az országgyűlési választási kampányban. Közös, negyedévszázados munkájuk így kezdődött. Mi volt a sikeres együttműködésük titka? – erre is választ kaptunk.

Hitelesség, bizalom és diszkréció – ezek a sarokkövei annak a munkának, amit Dél-Vas vármegye országgyűlési képviselője mellett hosszú éveken át elhivatottsággal, alázattal és óriási munkabírással végzett Tausz István. – Bár azt kicsit túlzásnak érzem, hogy mindenkit ismerek, de az tény: a telefonom névjegyzékében 1330 név és telefonszám szerepel. Ennek csak mintegy 10 százaléka kerül ki a családi és baráti körből: polgármesterek, civil szervezetek, egyházak képviselői, vezetői egyaránt megtalálhatók a mintegy 1200-as névsorban – hallottuk Tausz Istvántól, aki úgy folytatta: – Azért szerettem Zsolttal mindig együtt dolgozni, mert abban a közegben, amiben mozogtunk, teljesen otthonosan járt-kelt, és máig hiteles. Értette és érti az emberek nyelvét, ismeri a problémáikat, nehézségeiket, és azokon képviselőként mindig igyekezett segíteni. Ugyanez a helyzet a települési önkormányzatoknál is: a közösségi célú ügyek mellett mindig felszólalt és kiállt.

Az azonos értékrendszer is összekapcsolt minket, jól kiegészítettük egymást a mindennapi munkában – engedett bepillantást a politikai kulisszák mögé Tausz István, aki egyébként 2006 óta a Vas Megyei (Vármegyei) Közgyűlés tagja, 2013 és 2019 között a Vas Megyei Értéktár Bizottság elnöke, korábban Kámban pedig önkormányzati képviselőként is dolgozott. S ami ritka, s ami miatt mi is szorgalmaztuk ezt az interjút: sohasem akart ennél jobban előtérbe kerülni.

– A habitusomból adódóan a háttérben kívántam segíteni a közéleti munkát, a politikai tisztségek sohasem vonzottak. Az újságírói pályával ugyan kacérkodtam, de az élet végül mást hozott számomra – mondta el Tausz István, akitől továbbra sem áll távol a tollforgatás: jelent már meg novellája és könyve is a szülőfalujáról, Kisfaludy Sándorról egy színdarabot is írt. Most, hogy nyugdíjas, e szenvedélyének is hódolhat. Ezen kívül családjára is több időt szeretne fordítani.

Két unokája biztos örömforrás: a nagyobbik négyéves, a kisebb két hónapos múlt. A kámi családi ház kertjében is mindig akad tennivaló, az elmúlt években elmaradt ötleteket végre megvalósítaná – sorolta a bakancslistáján szereplő tételeket Tausz István. S egy pillanatig sem kételkedünk: céljait a nyugdíjas éveiben is eléri majd.