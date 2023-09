A 7–14 éves korosztály augusztus 28. és szeptember 1. között vett részt a magyar nyelvi kurzuson. Horváth Petra, a Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium (ZBG) magyar tanárnője vezetésével a többségében német anyanyelvű gyerekek játékos formában foglalkoztak a magyar nyelvvel – számolt be az eseményről a BMKE. – A cél az volt, hogy a gyerekek ráhangolódjanak az új iskolai tanévre és felfrissítsék tudásukat. Arra is próbáltam hangsúlyt fektetni, hogy a szóbeli gyakorlatok mellett írjunk és olvassunk is magyarul – mondta Horváth Petra. A nyelvi kurzuson heten vettek részt Alsóőrből, Felsőőrből, Pinkafőről, Őribükkösdről és Vasjobbágyiból. A diákok számára ősszel indul magyar nyelvi kurzus a BMKE felsőőri székházában – tájékoztatott a burgenlandi egyesület.