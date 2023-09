A Savaria Szimfonikus Zenekar 2023/24-es jubileumi évada alapító karnagya, Petró János szellemiségére épül. A 16 koncert az elmúlt 50 év egy-egy fontos szegmensét mutatja be. Kiss Barna zenekar-igazgató a hétfői sajtótájékoztatón felidézte: 1974-ben lett az akkor még Szombathelyi Szimfonikus Zenekar függetlenített intézménnyé, hivatásos zenekarrá Petró János fő zeneigazgató vezetésével. – Akkor a karnagy rengeteg fiatal zenészt hívott meg a zenekarba. Nemcsak zenekari művészként működtek, de egyéni karaktereket is felmutattak. Ebben az évadban megmutatjuk szólistaként a jelenlegi nagyszerű muzsikusokat – fogalmazott.

Hozzátette: az évad második fontos alappillére a kortárs zenei kapcsolat – ugyancsak Petró szellemiségében hangsúlyozottabban jelenítik meg Vajda Gergely karnagy-zeneszerző révén, aki jó kapcsolatot ápol a mai zeneszerző-társadalommal. Így hat alkalommal is elhangzanak majd kortárs alkotások. Emellett jelentős szerepet kap a vokális muzsika, bemutatva az ének és a zenekar kapcsolatát: több hangversenyen is énekkarral lépnek fel. Olyan karmesterekkel is találkozhatunk, akiknek köze volt a szimfonikus zenekar életéhez, így meghívást kapott Madaras Gergely, Kocsár Balázs, Izaki Masahiro és Robert Houlihan. Két alkalommal Kovács Jánost, egy koncerten Hamar Zsoltot üdvözölhetjük.

Vajda Gergely karnagy kiemelte: szeretné folytatni az operák koncertszerű színpadra állításának tradícióját – télen Engelbert Humperdinck Jancsi és Juliskáját láthatjuk. Egy saját Minden mindenkit érhet című, a Szentírás szavaira íródott kóruskantátát is bemutatnak a Magyar Rádió gyermek- és vegyes karával.

Horváth Soma alpolgármester az évad új bemutatói mellett a zenekar hagyományos programjait, mint a Hollywood Classics koncertet vagy a szilveszteri hangversenyt ajánlotta a közönségnek. Kiss Barna azzal zárta: a nyitókoncert az évad tematikáját sűríti bele egy előadásba, bemutatva, mire számíthatunk tőlük: első, szeptember 8-ai koncertjük Dohnányi ünnepi nyitányával indul, egy kortárs ősbemutató részesei lehetünk, és a közkedvelt klasszikus, Muszorgszkij Egy kiállítás képei című műve is elhangzik. Az est szólistája Bozsodi Lóránt koncertmester.