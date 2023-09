„Gondolkodj, higgy, álmodj és merj!” – Walt Disney rajzfilmrendező mondatát idézte köszöntőjében Vépen Molnár Krisztina intézményvezető. Mint mondta, az eddigieknél is különlegesebb tanév ígérkezik: ünnepelnek, jubilálnak, megemlékeznek, rendezvényeket szerveznek, jó gyakorlataikat mutatják be. A névadó Hatos Ferencről úgy beszélt: olyan néptanító volt, aki 23 évig arra tanította tanártársait, hogy a mindennapok pedagógiai gyakorlatában mindig érdemes az újra, a szépre és a jóra fogékonynak lenni, aki mindig teljes szívvel és lélekkel dolgozott, nevelt, oktatott. A kis elsősöket azzal biztatta: a tanítók segítségével és szüleik támogatásával egy új és izgalmas világ nyílik ki számukra. A nyolcadikosoknak pedig azt tanácsolta: tegyenek azért, hogy bekerüljenek a vágyott középiskolába. Jó híreket jelentett be: a Hatos újból az Oktatási Hivatal bázisintézménye lett, referenciaintézmény 2023 és 2026 között; valamint, hogy ismét Boldog Iskola címet kaptak. Végül az 1. osztályos tanulókat az iskola polgáraivá fogadta.