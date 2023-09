A kereszténydemokrata politikus még a májusi közgyűlésen kezdeményezte: mihamarabb vegye fel a szombathelyi önkormányzat a kapcsolatot az ingatlan új tulajdonosával annak érdekében, hogy szándékait megismerhessék. Dr. Nemény András polgármester dr. Melega Miklós közreműködését kérte az egyeztetéseknél. Az önkormányzati képviselő a júniusi testületi ülésen már arról beszélt: kétszer is történt megbeszélés, az új tulajdonos pedig megerősítette, hogy nem akarja elbontani az épületet.

Jobban odafigyelnek az épületre

„Brenner-villa – végre valami megmozdult” – számolt be szeptember elején az újabb előrelépésről dr. Melega Miklós közösségi oldalán. Úgy folytatta: „A jobb sorsra érdemes villaépület továbbra is megmentésre vár, de az utóbbi időben néhány biztató jel is mutatkozik. A hajléktalanok bejárásának megakadályozására az elmúlt hetekben ismét lefedték a nyílászárókat és az önkormányzat térfigyelő kamerája is vigyázza a környéket” – adta hírül a politikus. Dr. Melega Miklós posztjából azt is megtudtuk: az ingatlan tulajdonosa a napokban arról tájékoztatta, hogy korábbi ígéretéhez híven lépéseket tett az épület állapotának megóvására. „Augusztus 31-én eltávolították az épület tövében és a villa födémjén elburjánzott fás szárú növényzet jelentős részét, valamint újabb OSB lapokkal erősítették meg az ablakok és ajtók lezárását, hogy illetéktelenek ne tudjanak behatolni az épületbe, és a további károkozás ezzel is megelőzhető legyen. A helyszínen járva meggyőződtem arról, hogy valóban elvégezték a szóban forgó munkálatokat” – olvasható a bejegyzésben. A képviselő szerint ugyan apró előrelépések ezek, de legalább jobban odafigyelnek az épületre, mint az elmúlt években.

Akad még feladat a Brenner-villánál

Ferenczy Balázs csütörtökön videóbejegyzésben örömének adott hangot, hogy a Brenner-villánál több pozitív fejlemény is történt.

Szólt ő is az új térfigyelő kameráról, a nyílászárók eltakarásáról és a növényzet ritkításáról. Emlékeztetett arra, akad még bőven feladat: a parkolási anomáliákat a környéken egyelőre még nem oldották meg, és ismét szorgalmazta a balesetveszélyes épület körbekerítését.