A kérdésre, miért olyan fontos mérföldkő hazánkban a szentpéterfai iskola megújult épületegyüttese(?), a szerző úgy válaszolt: "Az itt megjelenő, és a világ fejlettebb részein is gyakran alkalmazott téri megoldások a magyar oktatási épületekben alig fordulnak elő". Majd úgy folytatták: "Pedig a szentpéterfai iskolaépületben megjelenő vívmányok már legalább félszáz éves múltra tekintenek vissza. Ezek közé tartoznak többek között a többféle tanulási módot támogató, gyakran udvarkapcsolattal, többirányú bevilágítással és téröblökkel rendelkező tantermek (tanulóstúdiók, “L"-alakú osztálytermek). Ilyen újítások a tantermek és közlekedőterek közötti előterek, üvegezett felületek és összenyitások a zsibongók pedagógiai hasznosítása érdekében. Fontos kiemelni a nagyobb iskolák olyan „kisiskolákra" tagolását is, amelyek mindegyikében kis számú osztály privát közösségi terei köré szerveződik a saját tanteremcsoportjuk (tanulóházak, vagy klaszterek). Megemlíthetjük az olyan nyitott tanulási tereket tagoló térelemeket is, mint a mobilfalak, vagy a bandázóhelyként, sőt akár lelátóként is használható széles lépcsők (utóbbi a CAN Architects fogalomtárában 'Gengülő')."

Példamutató építészeti megoldások

"Szentpéterfán a számtalan helyes döntés – melyek nagy részét az építészek sugalták – olyan klassz eredményre vezetett, olyan normalitás felé, ami kirívó idehaza" - ezt már Kalmár László írta az Octogon magazinban megjelent cikkében, amit a napokban az iskolakezdés apropóján újra közzétettek. Úgy fogalmazott: "Az iskola alsó és felső tagozatának egyesítése nyilván evidencia volt, az viszont, hogy ez egyrészt a meglévő épület megtartásával valósulhat meg, másrészt, és főleg, hogy különálló épületekben, nos ez példamutató (mint Arne Jacobsen iskolái). A településkép nem sérül, az épületek takarékosak maradnak, a gyerekeket értelmezhető lépték veszi körül, az öreg fák megmenekülnek. Ráadásul e döntés következménye, a fedett-nyitott közlekedőrendszer, ami olcsó, mégis rendkívül hasznos oktatási tereket hoz létre, melyről mások csak álmodnak, sokszoros költségvetési keret mellett is".

Fotó: © Cseh Gábor / Forrás: Cseh Gábor

Kiknek köszönhetjük a világszínvonalú új, vasi épületet?

Az iskolaépület vezető építész tervezői: Cseh András DLA, Tátrai Ádám, Németh Dávid, Élő József, Köninger Szilárd; az építész munkatársak: Beiermeiszter-Nagy Fanni, Beiermeiszter Tamás, Pati Barbara, Timár Anna Zorica - olvasható az epiteszforum.hu oldalon.

A CAN Architects munkatársai az octogon.hu portálnak júniusban úgy nyilatkoztak:

"Tér és tanulás komplex rendszerének számunkra legfontosabb példája jelenleg a szentpéterfai általános iskola. A közösségi tervezésben megfogalmazott igényrendszerre olyan előremutató téri-pedagógiai válaszok épültek az alsós és felsős tanulóházban, mint a Sutos Tanterem, a Forgó Tanterem vagy az informális tanulást, közösségi létet szolgáló Tanulási Táj, amelyek nemzetközi szinten is sok újdonságot hoznak az iskolaépítészetbe". Hozzátették azt is: "A téri fejlesztést célozzuk minden fronton. Abban hiszünk, hogy cselekedetre kell rábírni az embereket. Ki kell nyitni a közoktatás keretrendszerét, megtanítani a fiatalokat a döntés, felelősség képességére. Hiszünk abban, hogy ehhez építészként hozzá tudunk tenni az általunk tervezett, újfajta tanulási módszertanokra szabott innovatív téri rendszerekkel. Ehhez újszerű oktatásra van szükség, amiben alapvető a szerepe azoknak a tereknek, ahol ez az oktatás folyik" - fogalmaztak.

Az épület generálkivitelezése Takács Ferenc nevéhez fűződik, a műszaki ellenőr Puklerné Kovács Erika volt.