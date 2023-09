A kazáncsere után már a próbaüzem alatt is használhatják az 50 méteres medencét az úszósportolók. Az öltözők felújítása várhatóan október végére fejeződik be, így november 2-dikától már részben megújult környezetben visszaállhat a régi működés - tudtuk meg a Vasivíz Zrt. közleményéből. Az átmeneti időszakban az öltözőhasználat miatt a fürdő vendégei továbbra is a 33 méteres medencében úszhatnak: nyitvatartási időszakban korlátozás nélkül. A szaunákat november 2-dikától nyitják meg újra a közönség előtt.

Az AVUS Vízilabda Egyesület mérkőzései idejére várható csak a 33 méteres medence lezárása: október 8-án és 29-én, továbbá október 14-én 12 óráig, utána nyitva lesz. Karbantartás és vízcsere miatt október 19. és 22. között a vendégek is az 50 méteres medencét használhatják - tudtuk meg. November 1-jével a komplexum szolgáltatási díjai átlagosan 20 százalékkal drágulnak, amivel részben fedezik a megemelkedett költségeket.