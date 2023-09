Szervezetük továbbra is sokat tesz a koraszülött babák minél jobb ellátásáért Szombathelyen: az elmúlt időszakban a PIC-en dolgozók szakmai továbbképzéseken való részvételét támogatták anyagilag, tudtuk meg a helyszínen Szita Szilviától, aki annak idején életre hívta az alapítványt. A ligetben dr. Grasselly Magdolna, az alapítvány kuratóriumi elnöke, neonatológus, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Perinatális Intenzív Centrumának profilvezető főorvosa köszöntötte az egykori koraszülött babákat és szüleiket a hagyományosan szeptemberre időzített PICniken, amelyre az idén is több százan regisztráltak.

Életkoruktól függően és kedvük szerint választhattak maguknak elfoglaltságot a gyerekek: pónilovaglással, állatsimogatóval, játszótérrel, mezítlábas élményösvénnyel, buborékfújással, egy gyógytornász által épített akadálypályával, kisvasutazással és arcfestéssel is a kedvükben jártak a szervezők. Ebéd előtt maga Brandnyúl, az egészségtudatos, sportos nyuszi-rocksztár mozgatta meg a kicsiket. Az idén is volt sütivásár és tombolasorsolás – az alapítványt támogató vállalkozók, vállalkozások ajánlottak fel tárgyakat. A sorsolásból és egyéb adományokból befolyt összegből jövőre egy speciális gép beszerzését tervezi az alapítvány. A PICnikkel az is a céljuk, hogy a Markusovszky-kórház koraszülöttrészlegén dolgozóknak „adjanak”: a nővérek, orvosok láthassák, hogy munkájuk, erőfeszítéseik célt érnek, nagyszerű életminőségben élhetnek az egykor PICi gyerekek.