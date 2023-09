A sajtótájékoztatón standard táncok egyvelegével bemutatkozott a Lorigo TSE párosa, Kovács Ádám és Faludi Eliza. A táncosok 2023-ban ifjúsági magyar bajnoki címet nyertek, így ők és egy szentesi páros képviselik Magyarországot a Savaria Táncverseny részeként megrendezett Ifjúsági Standard Világbajnokságon. Mint elmondták: leginkább a román és litván versenyzőket érzik valódi ellenfelüknek a tánc hazai fővárosában megrendezett rangos eseményen.

– Szombathelyen a sportot és a kultúrát a tánc köti össze, ami mára városi identitássá vált – fogalmazott Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester. Zsámboki Marcell, a Magyar Táncsport Szakszövetség elnöke elmondta: 25 évvel ezelőtti hagyományt elevenítenek fel azzal, hogy idén kétnapos versenyt rendeznek. Az Ifjúsági Standard Világbajnokságra négy kontinens 33 országának 60 párosa érkezik, de a két nap alatt összesen 600 versenyzőt és több ezer nézőt várnak Szombathelyre. Huszonkét országból jön egyegy pontozóbíró.

Forrás: Cseh Gábor

Faludiné Lovas Henriette, a Lorigo TSE vezetője a szombathelyi páros felkészülésével kapcsolatban elmondta: a magyar bajnokság megnyerése volt számukra a világbajnokságra való kijutás előszobája. A világverseny az egyesület 18 éves működésében is a legnagyobb esemény. Tisztában vannak az esélyeikkel, céljuk a legjobb tizenkettőbe jutás – a döntőre is lát esélyt, a táncosok aznapi formájától függően. Horváth Zoltán, az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont NKft. ügyvezető igazgatója örömét fejezte ki, hogy az intézmény 60. évében is otthont adhat a versenynek. A táncverseny 56 éves történetében egyetlen év volt, amikor az Agora átépítése miatt más helyen kellett megrendezni a versenyt. Hozzátette, a művelődési központ felterjesztésére immáron szombathelyi értékként tekinthetnek az eseményre. – Elmaradhatatlan támogatóként idén is büszkén adjuk cégünk nevét a táncversenyhez – fogalmazott a versenyt támogató Schaeffler Savaria Kft. képviseletében Gáspár Attila ügyvezető, pénzügyi vezető.