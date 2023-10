- Megtiszteltetés számomra, hogy idén tavasszal a Magyar Fotóművészek Világszövetsége a tagjai közé választott - meséli Ferenc, aki főállásban a Zala vármegyében található Csonkahegyhát körzet háziorvosi teendőit látja el. - Ez a tagság egyben késztetés is, hogy a fotózásban még inkább kiteljesedjek.

Gyermekkora óta szenvedélye a fényképészet, anno még fekete-fehér képeket készített analóg géppel, kis hordozható házi labortechnika segítségével dolgozott, fotószakkörre is járt.

- Aztán jött a digitális korszak – mondja lelkesen -, és kitágult a világ, a korábbi mennyiségi korlátok megszűntek. Húsz évvel ezelőtt éves szinten készült ezer darab expozíció, most húszezer.

Ferenc szeret utazni, főleg a kisebb, kevésbé ismert településeket, középkori várromokat és a természet szépségeit örökíti meg. Évente két-három alkalommal viszi kiállításra a vászonra nyomtatott fotóit, a kompozíció dönti el a méretet, általában 40 cmx60 cm, azonban akad 200cm x 120 cm is. Munkái nem csupán önálló, hanem csoportos kiállításokon is szerepelnek.

- Első tárlatom 2001-ben volt - emlékezik vissza a doktor -, egy kenyai utazás képei, még analóg formában. Állandó kiállításom is van, a Zala vármegyei börtön folyosójának falain, pár évvel ezelőtt történt, hogy az akkori parancsnoknak megtetszett néhány képem és így jött az ötlet, mi lenne ha a börtönfolyosó falára kerülnének. Páciensei eleinte csodálkozással fogadták, hogy háziorvosuk hobbija a fényképezés, de látva a képeket, ebben a tevékenységben is elismerték a doktort. Dr. Literáti-Nagy Ferenc távlati célja a ritkán látogatott helyek fényképezése, elrugaszkodni a szokványostól és megláttatni az egyedit. - Jó hatással van a fotózás sikerélménye - árulja el Ferenc – a háziorvosi munkámra is, hogy ugyanolyan lelkesedéssel végezzem most is, mint régen.