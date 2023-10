Őr Zoltán polgármester a projektnyitón hangsúlyozta: Őriszentpéteren, Magyarország második legkisebb városában hatalmas dolog ez a beruházás, amely időszerű, hiszen az óvoda 1981-ben épült és 2006 óta nem esett át felújításon, igaz, 2014-ben energetikai fejlesztés törtét az intézményben.

A mostani TOP-os pályázatban a Vas Vármegyei Önkormányzati Hivatal a konzorciumi partner. A nyertes projektnek köszönhetően sor kerül a tető felújítására, a nyílászárók, valamint az oromdeszkázat és az épületbádogos szerkezetek cseréjére is. Megoldják a hőszigetelést, felújítják a teljes villany-és vízhálózatot, emellett az épület első bejáratánál található fahidat is rendbe hozzák és megtörténik az akadálymentesítés is. A belső felújítás - a kor igényeinek megfelelően - szintén része a projektnek. Végül, de nem utolsósorban az udvar is új elemekkel bővül, a gyerekek nagy örömére.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: régóta vágyott, nagyszabású beruházás előtt áll Őriszentpéter, amelynek a helyiek mellett a környékbeliek - az ispánkiak, a kondorfaiak, a nagyrákosiak, a szalafőiek és szattaiak - is örülhetnek, hiszen egy modern, energiatakarékos és akadálymentes épület jön létre, amely méltó az óvoda színvonalas oktató-nevelő munkájához.

Dr. Kondora Bálint, a Vas Vármegyei Közgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy nincs is olyan város a vármegyében, ahol ne lett volna óvodai vagy bölcsődei fejlesztés. A Magyar Falu Programnak köszönhetően a vidéki kistelepülések is forráshoz jutottak - mondta, végül kitért arra is: a minőségi óvodai és bölcsődei neveléshez megfelelő körülményeket kell teremteni, ez Őriszentpéteren most megvalósul.

A kivitelezőnek 300 nap áll rendelkezésére a munkálatok elvégzésére, a tervek szerint jövő augusztusban adják át a felújított óvodát. Az intézményt az önkormányzat szülők és civil szervezetek segítségével az elmúlt hétvégén költöztette át a Szikszay Edit Művelődési Ház oldalszárnyába. Korábban elvégezték a szükséges átalakításokat, amelyeket a szakhatóság is elfogadott, A kisgyermekek már belakták az új helyet, amely ideiglenes otthonuk lesz a felújítás tíz hónapja alatt.